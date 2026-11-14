Mondiali donne: accordo Brasile-Fifa, biglietti a partire da 5 euro

I Mondiali di calcio femminili del 2027 in Brasile avranno una quota di biglietti a prezzi popolari, con ingressi a partire da 5 euro (30 real). L'accordo tra il governo e la Fifa punta ad ampliare la partecipazione del pubblico e favorire l'accesso delle famiglie agli stadi. Per chi ha diritto alla tariffa ridotta, il prezzo scende a circa 2,50 euro (15 real). La prima fase di vendita partirà il primo dicembre, esclusivamente attraverso il portale ufficiale della Fifa. I pacchetti saranno disponibili fino all'8 dicembre o fino a esaurimento dei posti riservati a questa fase. Per acquistare sarà necessario disporre di un account Fifa Id. Sono previste tre formule. Il pass per la nazionale brasiliana consentirà di assistere alle tre partite della fase a gironi a partire da circa 34 euro (205 real). Quello Arena permetterà invece di seguire gli incontri disputati in uno stesso stadio fino ai quarti di finale, con uno sconto del 27% rispetto all'acquisto dei singoli biglietti. Il pass Flex offrirà la possibilità di scegliere tre partite tra quelle disponibili. Il torneo si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Lo stadio Maracana di Rio de Janeiro ospiterà la partita inaugurale e la finale, rispettivamente il 24 giugno e il 25 luglio. Sarà la prima edizione dei Mondiali femminili organizzata in Sudamerica.