Azzurri verso Bruxelles, Mancini perde un altro pezzo: niente Belgio per Cambiaghi

14 Nov 2026 - 14:02
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Cambiaghi © Getty Images

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La Nazionale di Roberto Mancini si è allenata questa mattina al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile e nel pomeriggio partirà alla volta di Bruxelles, dove domani sera (ore 20.45, arbitra il norvegese Eskas) allo stadio Re Baldovino affronterà il Belgio nell'ultimo incontro del girone di UEFA Nations League. In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l'attaccante del Bologna - tra i migliori con la Francia - non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro.

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