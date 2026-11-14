Serie A, sabato 21 si riparte con Como-Cagliari

Torna, a partire da sabato 21 novembre, il campionato di serie A di calcio. Apre il programma Como-Cagliari. In serata Napoli-Torino. Inter impegnata domenica a Bergamo.
Questo il programma completo della dodicesima giornata: Como-Cagliari (21/11, ore 15:00), Lazio-Lecce (21/11, ore 15:00), Parma-Roma (21/11, ore 18:00), Napoli-Torino (21/11, ore 20:45), Juventus-Venezia (22/11, ore 12:30), Bologna-Udinese (22/11, ore 15:00), Sassuolo-Genoa (22/11, ore 15:00), Milan-Frosinone (22/11, ore 18:00), Atalanta-Inter (22/11, ore 20:45), Monza-Fiorentina (23/11, ore 20:45).