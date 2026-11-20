L'allenatore della Lazio capolista Rino Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Lecce, ha iniziato parlando degli infortunati reduci dalle trasferte con le rispettive Nazionali, a partire da Frattesi: "Non devo riflettere su di lui, ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene. I danesi sono arrivati il giorno dopo la partita alle 18.30 e hanno lavorato in palestra con Belahyane e Dele-Bashiru, ieri abbiamo lavorato a bassa intensità e tutti hanno lavorato in gruppo. Parlo anche degli infortunati, Zaccagni è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima. Nuno ha iniziato con Sutalo la riabilitazione in piscina, Adam ha avuto una piccola ricaduta sul problema avuto un mese fa. Settimana prossima valutiamo le condizioni degli infortunati. Cataldi ieri non si è allenato per un piccolo fastidio all'adduttore, pensiamo non sia nulla di grave".
Alla domanda su come arrivi la Lazio a questo mese complicato, risponde: "Noi dobbiamo pensare solo alla partita di domani, affrontiamo una squadra solida ben allenata che non a caso ha fatto 7 punti in trasferta vincendo con Udinese e Venezia, pareggiando a Torino. Sono molto insidiosi sui calci piazzati, andrà presa con le pinze. Sta a noi come sempre avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Sarà una partita molto difficile. Se in questa sosta ho provato qualcosa di nuovo? Ci può stare, ma il modulo per come giochiamo non c'entra nulla. Per noi cambia solo la pressione, ma poi l'occupazione del campo lo possono fare tutti. Dobbiamo occupare le posizioni libere, ci può arrivare un centrale o un centrocampista, il modulo cambia poco. Conta la voglia, la partecipazione e la mentalità, Si può giocare con due centrocampisti, si può fare tutto. Quando andiamo a fare le pressioni rimaniamo solo con un mediano, conta poco il modulo".
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Poi gli chiedono quanto sarà importante riavere a disposizione Gudmundsson: "Non devo entrare solo nella testa di Gudmundsson, ma di tutti. Ha qualità importanti, ma ci sono anche altri giocatori. È vero che bisogna vedere cosa significa giocare poco, Dele-Bashiru e Lazzari hanno presenze e ci danno sempre un contributo importante. Albert quando sta bene è un giocatore di altissimo livello per qualità e non solo. Tanti di loro che hanno trovato poco spazio avranno la possibilità di giocare dal primo minuto domani, poi ci sta che uno possa giocare più o meno bene. lo non sono mai sereno, però ho la consapevolezza che questi sono ragazzi che non si risparmiano mai. La qualità di corsa per volume e sprint è alta, sono tutti a buon livello e questo mi riempie d'orgoglio. Domani poi bisogna metterlo in pratica e far parlare il rettangolo verde".
Sulla classifica: "Noi dobbiamo vivere alla giornata, i ragionamenti sulla classifica li possiamo fare solo nelle ultime 7-8 partite. Sappiamo che sono tutte partite importanti, noi dobbiamo giocare ogni partita con il rispetto degli avversari e poi vedremo dove si arriva. lo alleno una squadra che deve vivere alla giornata, è inutile stare lì a fare calcoli. Le difficoltà le sappiamo tutte, è importante non sbagliare a livello di atteggiamento e mentalità. Dele Bashiru e Grand Theft Auto VI? Saranno c....i suoi, non so nemmeno di cose state parlando. Non mi creo questo problema. Fa parte dell'essere un professionista avere amor proprio per il proprio lavoro. Non mi permetterei mai di chiedere a un giocatore se è andato a dormire o se ha giocato a GTA. Poi vediamo domani mattina a colazione tutti insieme, vediamo se qualcuno ha fatto le ore piccole", ha concluso.