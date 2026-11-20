L'allenatore della Lazio capolista Rino Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Lecce, ha iniziato parlando degli infortunati reduci dalle trasferte con le rispettive Nazionali, a partire da Frattesi: "Non devo riflettere su di lui, ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene. I danesi sono arrivati il giorno dopo la partita alle 18.30 e hanno lavorato in palestra con Belahyane e Dele-Bashiru, ieri abbiamo lavorato a bassa intensità e tutti hanno lavorato in gruppo. Parlo anche degli infortunati, Zaccagni è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima. Nuno ha iniziato con Sutalo la riabilitazione in piscina, Adam ha avuto una piccola ricaduta sul problema avuto un mese fa. Settimana prossima valutiamo le condizioni degli infortunati. Cataldi ieri non si è allenato per un piccolo fastidio all'adduttore, pensiamo non sia nulla di grave".