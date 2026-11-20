Ripresa con l'incognita Sassuolo per il Genoa che domenica a Reggio Emilia si troverà di fronte un D'Aversa all'esordio: "Ogni volta che c'è un cambio di allenatore storicamente c'è sempre una reazione di impeto, di voglia di volersi mettere in mostra con un nuovo tecnico - ha dichiarato in conferenza stampa Daniele De Rossi, tecnico dei rossoblù - e in più c'è la difficoltà di non sapere assolutamente nulla di loro. Conosciamo le caratteristiche individuali, sappiamo che è un allenatore che ha giocato sia a 4 che a 3 che a 5, variando molti moduli. Siamo completamente al buio, ma forse a volte non è necessariamente una cosa negativa perché ci concentriamo su quello che vogliamo fare noi, su quello che ci piace a noi, su quello che vogliamo migliorare e che vorremmo essere". I tre punti rimangono l'obiettivo: "E' una partita importantissima. Noi analizziamo questa partita in termini di classifica: sono tre punti che sarebbero una manna dal cielo. Anche perché poi le prossime gare sono state erroneamente battezzate come più facili, è vero che il calendario di inizio è stato tosto, ma giochiamo con il Torino che è una squadra forte, non parlo neanche dell'Inter perché forse è la partita più difficile dell'anno e fuori casa. Insomma, saranno partite che sbagliamo se pensiamo che saranno facili e sbagliamo tremendamente se pensiamo che il Sassuolo sia una squadra morta, una squadra in difficoltà". Neroverdi che per De Rossi "hanno individualità da Europa League, soprattutto da centrocampo e attacco in su, hanno giocatori fortissimi che recupereranno, quindi il valore della squadra, momento della squadra, e la voglia di rivalsa, sono fattori che ci fanno essere consci e consapevoli che sarà una partita difficilissima. L'unico fattore che manca è il fatto di giocare in trasferta, sappiamo bene che a Reggio Emilia il Genoa giocherà probabilmente quasi in casa insomma". Saranno quasi cinquemila i tifosi rossoblù al seguito, ma in campo potrebbe non esserci Frendrup. "Ieri mi ha detto che si sentiva un pochino meglio. Oggi farà un provino per vedere un po' come va il calcio, che è quel movimento che gli dà più fastidio nel punto dove si è infortunato. Valuteremo se sarà il caso di portarlo con noi".