Inter, Thuram: "Tornata la Thu-La? Non è mai andata via..."

Una partita da leader e trascinatore. L'Inter ha agguantato la Roma con i gol di Lautaro ma ha trovato in Thuram un punto di riferimento costante in ogni momento della partita, anche durante il difficile primo tempo dell'Olimpico: "Non so perché è stato diverso il secondo tempo, non ho le risposte. Ma dovevamo reagire" ha dichiarato a fine partita l'attaccante francese. "Perché tutte rimonte? Sappiamo che esiste il secondo tempo e dobbiamo fare di tutto per riprendere la partita. Sottovalutiamo le partite? No, sapevamo tutti che la Roma è fortissima. Dovevamo reagire e l'abbiamo fatto. Fuori dalla Francia? Sono scelte e dobbiamo rispettarle. Il nuovo allenatore ha voluto vedere nuove facce, spero di riconquistare la Nazionale, spero. Devo continuare a fare bene con l'Inter. Tornata la ThuLa? Non è mai andata via la ThuLa, eravamo all'Inter l'anno scorso eh...".