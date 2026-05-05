Simonelli: "Inter, scudetto meritato. Italia in alto nelle competizioni internazionali grazie ai nerazzurri"

05 Mag 2026 - 13:40
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Intervenuto a margine dell'evento 'Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better', Ezio Maria Simonelli ha commentato la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. "Il successo dei nerazzurri è meritato - le parole del numero uno della Lega Serie A ai cronisti presenti -. Alla società va datp il merito di essere rimasta costante negli anni al vertice del calcio italiano ed europeo. L'Inter ha consentito di tenere l'Italia in alto nelle competizioni continentali".

Simonelli è successivamente tornato sul prossimo numero uno della Figc: "Malagò ha già raccolto i consensi della grande maggioranza della Serie A, 19 club su 20, dell'Associazione Calciatori e dell'Associazione Allenatori - ha proseguito -. Non ha ancora sciolto le riserve ma credo lo farà nei prossimi giorni. Credo che in questa settimana possa avere un incontro sia con la Serie B di Bedin che con la Lega Pro di Marani. Se dovesse poi avere anche il supporto di queste due altre leghe professionistiche credo che poi scioglierà la riserva comunque prima del 13 maggio, che è il giorno ultimo per il deposito del candidature".

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