Simonelli: "Inter, scudetto meritato. Italia in alto nelle competizioni internazionali grazie ai nerazzurri"

Simonelli è successivamente tornato sul prossimo numero uno della Figc: "Malagò ha già raccolto i consensi della grande maggioranza della Serie A, 19 club su 20, dell'Associazione Calciatori e dell'Associazione Allenatori - ha proseguito -. Non ha ancora sciolto le riserve ma credo lo farà nei prossimi giorni. Credo che in questa settimana possa avere un incontro sia con la Serie B di Bedin che con la Lega Pro di Marani. Se dovesse poi avere anche il supporto di queste due altre leghe professionistiche credo che poi scioglierà la riserva comunque prima del 13 maggio, che è il giorno ultimo per il deposito del candidature".