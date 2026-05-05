Genoa, Messias: "La mia stagione è finita prima del previsto ma anno positivo"

05 Mag 2026 - 13:53
© Getty Images

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Con un post sul suo profilo Instagran il centrocampista del Genoa Junior Messias, a dispetto di quanto emerso ieri dopo gli ultimi accertamenti medici, ha annunciato la chiusura in anticipo della sua stagione. Il brasiliano, che si era infortunato nel finale della gara di Bergamo, era stato sottoposto ai controlli di rito che avevano evidenziato un risentimento all'adduttore destro e per il club avrebbe saltato la gara di domenica prossima a Firenze per poi essere rivalutato la settimana seguente. Cosa che invece non accadrà come ha spiegato lo stesso giocatore: "Purtroppo, la mia stagione è finita prima del previsto - ha scritto Messias -. Ma l'anno è stato positivo con un obiettivo raggiunto, molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi e partite che rimarranno nella storia di questo club. Ma non finisce qui, ora è il momento di lavorare e riprendersi per tornare più forti che mai. Sempre forza Genoa". Salutando i tifosi rossoblù, Messias ha annunciato di fatto la voglia di continuare con il club genoano. Il contratto del giocatore è infatti in scadenza al 30 giugno prossimo e nelle intenzioni delle parti c'era proprio il prolungamento dell'accordo. Accordo che la scorsa stagione era cambiato rispetto al vecchio contratto. Messias aveva accettato di ridurre il suo ingaggio a un terzo rispetto al precedente inserendo dei bonus legati ai gol segnati e a minutaggio e presenze visti i tanti infortuni muscolari che lo hanno tormentato. Sono 20 le gare disputate dall'ex Milan in questo campionato con 3 gol e un assist. In totale è partito titolare in 5 occasioni subentrando in altre 15 mentre le assenze per infortunio sono state 10 alle quali si andranno ad aggiungere le ultime tre gare di stagione contro Fiorentina, Milan e Lecce.

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