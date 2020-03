Coronavirus, anche la Lazio resta ferma: allenamenti rinviati

TUTTI FERMI

Niente ritorno agli allenamenti per la Lazio. La società biancoceleste di Claudio Lotito, che avrebbe dovuto tornare ad allenarsi a Formello lunedì 23 marzo in vista della futura ripresa del campionato, ha posticipato la ripresa a data da destinarsi, nonostante la riluttanza della proprietà. La pandemia di coronavirus, come sollecitato da Aic e la federazione italiana medici sportivi, non permette il ritorno all'attività fisica.

Cosa cambia per i giocatori della Lazio, e di riflesso per tutti quelli costretti a stare lontano dai campi, lo ha spiegato il preparatore atletico biancoceleste Fabio Ripert: "Si possono perdere velocità ed accelerazione ma il tono muscolare non si perde, i muscoli sanno riadattarsi in tempi brevi anche dopo stop medi o lunghi - le sue parole al CorSport -. Sono allo studio allenamenti atletici distanziati per svolgere almeno quegli esercizi che non è possibile fare a casa. Gli allenamenti personali sui social? Abbiamo distribuito dei piani, dei programmi aerobici e di forza per ogni calciatore. L’obiettivo, in attesa delle date, è quello di tenersi in forma fino al giorno fatidico."