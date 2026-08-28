Colpi di pistola contro la vetrina del Lazio Store in pieno giorno: si indaga, le ipotesi

Un colpo di pistola ha colpito la vetrina del Lazio Store di Ostia nella mattinata di giovedì 27 agosto. Erano le 12.30 quando un uomo incappucciato ha estratto l'arma e fatto fuoco: secondo Il Messaggero si tratta dello stessa persona che poco prima era uscita dal locale, probabilmente dopo una lite con il proprietario. Quest'ultimo infatti, racconta sempre il noto quotidiano, aveva tirato contro l'uomo, successivamente tornato con una calibro 38, il Pos.
I carabinieri della Compagnia di Ostia, subito intervenuti sul posto, hanno transennato l'area per i rilievi del caso: in queste ore stanno indagando per ricostruire l'accaduto. Il proprietario dello Store ha negato di aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Chi indaga però, non esclude che si tratti di un avvertimento (forse legato alle tensioni per il controllo del territorio come scrive Il Tempo): già lo scorso maggio infatti, contro lo store biancoceleste era stata lanciata una bomba carta.