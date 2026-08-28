Serie A lancia campagna 'True data'. De Siervo: "Asset strategico"

28 Ago 2026 - 12:11
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La Lega Calcio Serie A scende in campo per "la tutela del dato ufficiale delle proprie competizioni e lancia, a partire dalla 2/a giornata del Campionato di Serie A Enilive 2026/2027, la campagna 'True data' per sensibilizzare operatori betting e pubblico sul valore del dato ufficiale e sui rischi legati all'utilizzo di fonti non autorizzate nel settore delle scommesse sportive". "Il dato ufficiale è molto più di una semplice informazione: è un asset strategico della Serie A, costruito attraverso tecnologia, competenze e investimenti, e come tale deve essere tutelato. Nel betting, dove ogni indicazione può determinare una scelta, la qualità e l'affidabilità del dato sono un elemento imprescindibile. Con 'True Data' vogliamo ribadire con chiarezza che dietro ogni dato ufficiale c'è un sistema certificato e verificabile, e che il suo utilizzo commerciale deve avvenire nel rispetto delle regole e dei diritti di chi quel dato lo produce. Difendere il dato ufficiale significa quindi tutelare il valore della nostra competizione, ma anche garantire maggiore trasparenza e affidabilità a tutti gli operatori e agli appassionati", ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A. 

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