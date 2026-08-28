Calcio estero: c'è Aston Villa-Arsenal, Bayern all'esordio in Bundesliga

L'Aston Villa, travolto dal Brighton all'esordio, cerca riscatto contro i lanciati campioni dell'Arsenal nel clou della Premier e del fine settimana europeo. In Liga sembra esserci equilibrio tra il Barca e il nuovo Real Madrid di Mourinho. In Ligue 1 dopo la frenata iniziale il Psg cerca la prima vittoria mentre parte la Bundesliga col Bayern grande favorito. Tra gli incontri di cartello del weekend anche Tottenham-Newcastle, Chelsea-Brighton, Siviglia-Atletico, Lilla-Psg e Monaco-Marsiglia.
INGHILTERRA: l'inizio non è stato di routine. Delle sette super big hanno stravinto solo i campioni dell'Arsenal, Chelsea e Man City si sono imposti di misura, il Liverpool ha pareggiato. Sono crollate senza segnare Man United, Tottenham e Aston Villa proiettando in testa Hull, Brentford e Brighton. Gli alibi ci sono: preparazione all'inizio, mercato ancora aperto, ma gia' nel weekend urgono verifiche. Comincia male la stagione di De Zerbi e il Tottenham ha preso anche Savinho dal Man City per 100 mln portando il totale degli investimenti, compreso Tonali, a 350 mln. Ora serve il riscatto contro il Newcastle, che ha fermato il Liverpool cercando di dare seguito ai segnali dopo i segnali positivi intravisti nel 5-1 di mercoledì nella Carabao Cup. Ma il big match sarà quello che attende l'Aston Villa (maltrattata dal Brighton), che ha vinto l'Europa League, ha perso di misura la supercoppa col Psg e parteciperà alla Champions. La squadra di Emery, Suzuki, Ruggeri e che sta trattando Leao, ha un compito improbo con l'Arsenal che ha cominciato la stagione dominando. Promette spettacolo anche Chelsea-Brighton mentre i due Manchester sono favoriti con Crystal Palace e Ipswich. Il Liverpool, che sta chiudendo l'acquisto di Barcola per 140 mln, insegue i tre punti contro il Nottingham. Oggi: ore 21 Crystal Palace-Man City. Domani: 13.30 Liverpool-Nottingham, 18.30 Tottenham-Newcastle. Domenica 30: 15 Chelsea-Brighton, 17.30 Man United-Ipswich, 21 Aston Villa-Arsenal
SPAGNA: è già un testa a testa Real-Barca, a cui per ora tengono testa il Betis e il rigenerato Siviglia. Le due big ora avranno un impegno facile, in casa contro Malaga e Rayo, ma la coabitazione potrebbe durare a lungo. Mourinho (che in Champions ritroverà i suoi due amori italiani, Inter e Roma) ha superato indenne l'esordio al Nou Camp con un 4-1 alla Real Sociedad, frutto della terza tripletta di Mbappè, che ha all'attivo 89 gol in 105 gare in Liga, un ruolino di marcia degno di Ronaldo e Messi. Ma Mou dovrà vigilare sulla fase difensiva, sempre approssimativa. In compenso davanti Mbappè, Vinicius e Bellingham danno sempre spettacolo. Prosegue come un rullo compressore il cammino del Barcellona (7-0 lo score dei due primi impegni). L'incontro più interessante è quello che vede opposti il Siviglia, tornato competitivo con una rivoluzione nell'organico, e l'Atletico di Simeone. Intanto c'e' una dura polemica tra colchoneros e blaugrana per Julian Alvarez. Dopo due pareggi il Villarreal cerca il risveglio in casa dell'Alaves. Comincia ad essere seria la situazione delle due basche Athletic e Real Sociedad, appaiate all'ultimo posto e attese dagli impegni con Celta ed Espanyol. Oggi: ore 21.30 Alaves-Villarreal. Domani: 17 Levante-Betis, 19 Real Sociedad-Espanyol, 21.30 Siviglia-Atletico. Domencia 30: 17 Real-Malaga, 21.30 Celta-Athletic. Lunedì 31: 21.30 Barcellona-Rayo.
GERMANIA: i malori a sfondo neurologico di Musiala sono uno dei pochi problemi del Bayern, che si accinge a cominciare da favorito la Bundesliga con lo Stoccarda. Dopo la doppietta campionato-coppa i bavaresi contano di ripetere la stagione scorsa, conclusa col record di 187 gol in 57 gare, di cui 122 in Bundesliga, con Kane Scarpa d'Oro e Olise superstar. Il cruccio è la semifinale Champions persa col Psg dopo un'andata da manuale del calcio. Kompany avrà a disposizione, per dare il cambio a Kane e Luis Diaz, il marocchino Saibari, mentre per tamponare i numerosi infortuni di Davies è stato acquistato l'esterno Brown. La rivale più accreditata è il Dortmund, che ha però ceduto Adeyemi e Brandt e punta sul trio italiano Inacio, Mane e Reggiani, e affronterà l'Amburgo. A battersi per gli altri posti Champions saranno Lipsia e Leverkusen. Due matricole incuriosiscono: dopo 6 anni torna in Bundesliga lo Schalke, spinto dal portiere Karius e dai gol e il carisma di Dzeko a cui si è aggiunto Gosens. C'è poi l'Elversberg, che rappresenta un villaggio di 7500 abitanti senza stazione ferroviaria e che esordirà ricevendo il Leverkusen. Oggi: ore 20.30 Bayern-Stoccarda. Domani: 15.30 Lipsia-Moenchengladbach, Union Berlino-Francoforte, Colonia-Hoffenheim, Elversberg-Leverkusen, 18.30 Dortmund-Amburgo. Domenica: 15.30 Friburgo-Brema, 17.30 Augsburg-Schalke.
FRANCIA: dopo avere vinto la supercoppa europea il Psg ha perso quella nazionale con il Lens e nell'esordio in campionato ha pareggiato in rimonta col Rennes grazie a una doppietta del nuovo acquisto Ferran Torres, autore del gol del titolo mondiale della Spagna. C'è curiosità quindi per l'anticipo con il Lilla del fratello di Mbappè, allenato da Davide Ancelotti, nel big match della seconda giornata. I parigini si trovano nell'insolita posizione di inseguire le cinque squadre più in vista, che hanno vinto: oltre al Lilla, il Marsiglia, il Lens, il Lilla, il Lione e il Monaco. E' finita male l'avventura Champions del Lione con il ko con il Fenerbahce negli spareggi e la rissa finale per gli insulti a Guendouzi, che ha reagito scriteriatamente. Ora la squadra di Fonseca riceverà il Le Havre. A chiusura del programma ci sarà un'altra gara importante, quella tra il Monaco e il Marsiglia di Genesio, che ha esordito con un 4-0 sullo Strasburgo. Oggi: ore 20.45 Lilla-Psg. Domani: 17.15 Strasburgo-lens, , 20.45 Lione-Le Havre. Domenica 30: 17.15 Rennes-Le Mans, 20.45 Monaco-Marsiglia. In Olanda quarto turno, con a sorpresa in testa a punteggio pieno l'Az Alkmaar, che riceve il Go Ahead Eagles, secondo, domani alle 18.45. A -2 anche i campioni del Psv impegnati a Utrecht domenica alle 12.15. In Portogallo è già in fuga il Porto di Farioli, unico a punteggio pieno, impegnata in casa della neopromossa Academico de Viseu domani alle 19. A -2 insegue lo Sporting, che gioca oggi alle 21.15 in trasferta col Rio Ave. In Turchia è in testa a sorpresa il Genclerbiligi di Ankara che riceve alle 20.30 l'Erzurumspor. I campioni del Galatasaray, a -2, ospitano il Goztepe di Smirne. Il Besiktas di Italiano e Vlahovic, a -3, ha un impegno in casa col Corum lunedì alle 20.30.