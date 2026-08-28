Calcio estero: c'è Aston Villa-Arsenal, Bayern all'esordio in Bundesliga

INGHILTERRA: l'inizio non è stato di routine. Delle sette super big hanno stravinto solo i campioni dell'Arsenal, Chelsea e Man City si sono imposti di misura, il Liverpool ha pareggiato. Sono crollate senza segnare Man United, Tottenham e Aston Villa proiettando in testa Hull, Brentford e Brighton. Gli alibi ci sono: preparazione all'inizio, mercato ancora aperto, ma gia' nel weekend urgono verifiche. Comincia male la stagione di De Zerbi e il Tottenham ha preso anche Savinho dal Man City per 100 mln portando il totale degli investimenti, compreso Tonali, a 350 mln. Ora serve il riscatto contro il Newcastle, che ha fermato il Liverpool cercando di dare seguito ai segnali dopo i segnali positivi intravisti nel 5-1 di mercoledì nella Carabao Cup. Ma il big match sarà quello che attende l'Aston Villa (maltrattata dal Brighton), che ha vinto l'Europa League, ha perso di misura la supercoppa col Psg e parteciperà alla Champions. La squadra di Emery, Suzuki, Ruggeri e che sta trattando Leao, ha un compito improbo con l'Arsenal che ha cominciato la stagione dominando. Promette spettacolo anche Chelsea-Brighton mentre i due Manchester sono favoriti con Crystal Palace e Ipswich. Il Liverpool, che sta chiudendo l'acquisto di Barcola per 140 mln, insegue i tre punti contro il Nottingham. Oggi: ore 21 Crystal Palace-Man City. Domani: 13.30 Liverpool-Nottingham, 18.30 Tottenham-Newcastle. Domenica 30: 15 Chelsea-Brighton, 17.30 Man United-Ipswich, 21 Aston Villa-Arsenal