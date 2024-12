Baroni studia la Lazio anti-Inter: idea Dele-Bashiru, davanti c'è Noslin

Ma non è tutto qui. Per la sfida con l'Inter, partita in diretta streaming gratuita su Dazn (per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni), Baroni ha infatti in mente anche un'altra opzione a centrocampo. Considerando sempre il passaggio al 4-3-3, al momento in regia resta valida anche l'alternativa Vecino. Scelta che darebbe più esperienza alla mediana e alla manovra biancoceleste e potrebbe fornire garanzie importanti anche nel gioco aereo sui calci piazzati.