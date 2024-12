Europa League, Ajax-Lazio 1-3: Baroni non si ferma più, vittoria e primato

Nel secondo tempo Baroni decide di mandare in campo Zaccagni e Marusic al posto di Dia e Lazzari, mentre l'Ajax conferma i suoi undici. E l'avvio è super per i Lancieri, con Traorè che al 47' trova la via del pari: sugli sviluppi di una punizione da destra è Pellegrini a salvare sulla linea dopo una spizzata in mischia, il pallone arriva al burkinabé che di sinistro piazza sotto la traversa. Una gioia che dura poco per l'Ajax, perché 5' più tardi la Lazio torna in vantaggio grazie a Dele-Bashiru, col nigeriano che su assist di Zaccagni buca Pasveer che per un attimo dà l'illusione di aver salvato sulla linea, ma la goal line technology assegna l'1-2 ai biancocelesti. Lazio che si riorganizza in difesa con Nuno Tavares e Gila mandati in campo al posto di Pellegrini e Patric, mentre Farioli manda in campo l'artiglieria pesante con Fitz-Jim, Weghorst e Akpom schierati per cercare di dare una svolta alla partita dei biancorossi. Ma al 77' arriva il tris dei capitolini: Nuno Tavares galoppa in contropiede, passa a Tchaouna che di tacco serve a Pedro che stoppa di destro e con una conclusione magica di sinistro manda la palla sotto la traversa battendo Pasveer. Rete che mette definitivamente ko gli olandesi che rischiano di capitolare all'84' con Castellanos che non riesce a battere Pasveer in contropiede, poi all'86' è la conclusione di Traorè a far tremare la Lazio, col tiro dell'esterno dei biancorossi che si stampa sulla traversa. Nel finale è poi questione di concentrazione per tenere il risultato, con la vittoria che regala alla Lazio la conferma in testa alla classifica.