Amichevoli, Lazio-Trapani 3-1: secondo successo per Baroni

LAZIO

Decidono la doppietta di Castellanos e il sigillo di Noslin, inutile la rete dei siciliani al 31' con Kragl

Seconda vittoria in altrettante partite del ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio: la formazione di Marco Baroni batte 3-1 il Trapani. A decidere la sfida è Castellanos, che al 15' trasforma il calcio di rigore procurato da Guendouzi, autore poi dell'assist per il 2-0 di testa del Taty al 20'. Inutile la rete di Kragl (31') per i siciliani, visto che all'86' Noslin chiude la partita sfruttando un errore della difesa granata.

La Lazio fa due su due nelle amichevoli estive grazie al tris sul Trapani, con un Castellanos già pronto a raccogliere definitivamente l'eredità di Ciro Immobile. La partita finisce 3-1 e si sblocca al 15': fallo di Carraro, che va con il gomito alto sul destro di Guendouzi. Calcio di rigore inevitabile e dal dischetto va proprio l'argentino, che spiazza Seculin e fa 1-0 al 15'. Poco dopo, Tchaouna sfiora il raddoppio, con il portiere dei siciliani bravo a respingere il sinistro dell'ex Salernitana. Al 20', il 2-0, ancora sull'asse Guendouzi-Castellanos, con il francese che regala al Taty il colpo di testa vincente. Poco dopo il raddoppio, però, arriva una notizia negativa per Baroni: dura 23 minuti la partita del nuovo acquisto Nuno Tavares, che si arrende ad un problema muscolare: al suo posto Luca Pellegrini.

Allo scoccare della mezz'ora di gioco, invece, il Trapani accorcia: i biancocelesti incassano il contropiede e Kragl sfrutta la superiorità numerica per battere in diagonale Provedel. Nella ripresa, i biancocelesti reggono e chiudono i conti all'86': la difesa siciliana sbaglia il rinvio e con un rimpallo serve Noslin, che scarta il regalo e chiude i conti con un tocco morbido. C'è tempo anche per un'ottima doppia parata di Mandas, poi il match va in archivio: 3-1 per la Lazio, che prosegue l'avvicinamento alla Serie A a un mese esatto dal debutto con il Venezia. La prossima amichevole sarà domenica 21 con la Triestina.

