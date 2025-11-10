Aia: "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio sulle parole Sarri

Sarri, pur riconoscendo i meriti dell'Inter, non ha apprezzato l'operato di Manganiello e a fine partita si è lasciato andare a una provocazione: "È ora di iniziare a pensare di noleggiare arbitri dall’estero, perché quelli che vedo qui non sono più all’altezza". Parole che non sono piaciute al suo stesso club, che ha emesso un comunicato a sostegno della classe arbitrale.