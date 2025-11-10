Aia: "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio sulle parole Sarri

Il presidente Antonio Zappi apprezza la presa di distanza del club rispetto al suo allenatoredi Andrea Ghislandi
Il presidente dell'Aia Antonio Zappi - secondo quanto appreso da LaPresse da fonti Aia - ha "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio, con cui si dissocia dalle parole dell'allenatore Maurizio Sarri al termine della partita persa domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il presidente Zappi ha partecipato tra l'altro oggi a un incontro tra il mondo arbitrale, la Figc, la Lega Serie A e i club della massima serie.
Sarri, pur riconoscendo i meriti dell'Inter, non ha apprezzato l'operato di Manganiello e a fine partita si è lasciato andare a una provocazione: "È ora di iniziare a pensare di noleggiare arbitri dall’estero, perché quelli che vedo qui non sono più all’altezza". Parole che non sono piaciute al suo stesso club, che ha emesso un comunicato a sostegno della classe arbitrale.