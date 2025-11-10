Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER-LAZIO

Aia: "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio sulle parole Sarri

Il presidente Antonio Zappi apprezza la presa di distanza del club rispetto al suo allenatore

di Andrea Ghislandi
10 Nov 2025 - 15:31

Il presidente dell'Aia Antonio Zappi - secondo quanto appreso da LaPresse da fonti Aia - ha "accolto favorevolmente" il comunicato della Lazio, con cui si dissocia dalle parole dell'allenatore Maurizio Sarri al termine della partita persa domenica sera a San Siro contro l'Inter. Il presidente Zappi ha partecipato tra l'altro oggi a un incontro tra il mondo arbitrale, la Figc, la Lega Serie A e i club della massima serie.

Leggi anche

"Si sarebbe incaz... anche Padre Pio": Sarri invoca gli arbitri dall'estero. La Lazio lo 'zittisce'

Sarri, pur riconoscendo i meriti dell'Inter, non ha apprezzato l'operato di Manganiello e a fine partita si è lasciato andare a una provocazione: "È ora di iniziare a pensare di noleggiare arbitri dall’estero, perché quelli che vedo qui non sono più all’altezza". Parole che non sono piaciute al suo stesso club, che ha emesso un comunicato a sostegno della classe arbitrale.

aia
inter-lazio
maurizio sarri

Ultimi video

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

00:52
DICH GATTUSO SU NORVEGIA DICH

Gattuso: "Moldavia più importante della Norvegia"

01:44
DICH ELKANN JUVE E SPALLETTI DICH

Elkann: "Spalletti deve portare la Juve a vincere"

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

01:40
Messi trascina l'Inter

Messi trascina l'Inter Miami: doppietta e grande assist

01:27
Nazionale al lavoro

Nazionale al lavoro, Gattuso prepara la sfida alla Moldova

01:39
Juve, da oggi si cambia

Juve, si cambia: Spalletti vuole rimodellare la squadra

00:33
MCH DUE LIPA AL BOCA MCH

Dua Lipa con la maglia dell'Argentina in tribuna per Boca-River

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

I più visti di Lazio

Sarri: "Inter più forte: per fare risultato serviranno 25 folli disposti a morire". Romagnoli c'è

Troppa Inter per la Lazio: Lautaro e Bonny chiudono il cerchio coi biancocelesti, nerazzurri in vetta alla sosta

Sarri: "Quando prendi gol dopo 2' diventa dura, ma l'Inter è più forte di noi"

Inter-Lazio: le foto della sfida di San Siro

Semper e Provedel ci mettono le mani: la Lazio non sfonda e frena a Pisa

"Oh nooo": Lazio-Inter 2010 che fa ancora discutere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:09
Ottavio Bianchi: "Milan-Como in Australia? Mi viene da sorridere"
15:35
Voeller: "Spero Italia al Mondiale, firmo per finale con Germania"
14:35
Voeller 'vota' Roma: "Quest'anno tutto è possibile"
13:34
Cagliari, domani ripresa allenamenti senza nazionali
12:56
Elkann: "Spalletti deve portare la Juventus a vincere"