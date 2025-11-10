"Si sarebbe incaz... anche Padre Pio": Sarri invoca gli arbitri dall'estero. La Lazio lo 'zittisce'

Maurizio Sarri ha scatenato un vero terremoto mediatico dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter, puntando il dito contro la classe arbitrale italiana e invocando l’intervento di direttori di gara stranieri. Al termine del match perso 2-0 a San Siro, il tecnico biancoceleste ha espresso a caldo tutta la sua frustrazione per alcune decisioni arbitrali. In particolare, Sarri ha contestato un fallo di Lautaro Martinez su Zaccagni che riteneva da ammonizione: "Si sarebbe incazzato anche Padre Pio”, ha detto il tecnico della Lazio, sottolineando la sua esasperazione per l’operato di Manganiello. Pur riconoscendo la superiorità dell’Inter e ammettendo che “avrebbe vinto comunque”, Sarri ha lanciato una proposta provocatoria: "È ora di iniziare a pensare di noleggiare arbitri dall’estero, perché quelli che vedo qui non sono più all’altezza”. Le sue parole hanno acceso il dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori. Sarri non è nuovo a uscite polemiche contro la classe arbitrale: già in passato aveva espresso dubbi sulla qualità e l’uniformità dei fischietti italiani, spesso parlando di “mancanza di rispetto” o “criteri arbitrali confusi”. Ma questa volta ha detto 'Basta'. Oggi la Lazio ha emesso un comunicato per smorzare i toni: