"Lotito mafioso", il patron della Lazio furioso: "Accuse inventate, ora denuncio"

Lo scrive Giorgio Novello, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica dei Paesi Bassi, al responsabile del sito Espn Olanda per quanto pubblicato nei confronti di Lotito e della Lazio, stasera impegnata ad Amsterdam nel match di Europa League contro l’Ajax. "Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine 'mafioso' in riferimento al Presidente della Lazio, Claudio Lotito, Senatore della Repubblica Italiana. La criminalità organizzata è una piaga che ha causato innumerevoli vittime e sofferenze in tutto il mondo, come testimonia sia l’esperienza Italiana che quella olandese. Descriverla con superficialità equivale a sminuire la lotta coraggiosa e continua di chi, in Italia, nei Paesi Bassi e altrove, dedica la propria vita a contrastare questo fenomeno. Italia e Paesi Bassi -rileva Novello - sono partner nella lotta contro la criminalità organizzata, operando anche congiuntamente attraverso agenzie europee come Europol ed Eurojust, con sede proprio a L’Aia. I nostri Paesi condividono un impegno comune che merita rispetto e comprensione".