Lazio, cerimonia a Villa Borghese per i 126 anni del club

La Lazio, in occasione del 126° anniversario della sua fondazione, celebrerà la propria storia con una cerimonia simbolica in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11 presso il Parco dei Daini, a Villa Borghese, uno dei primi campi da calcio utilizzati dal club nei primi anni del Novecento. Un ritorno, per la società biancoceleste, alle origini sportive rafforzando il legame con la città con un evento a cui prenderanno parte autorità istituzionali, rappresentanti della prima squadra maschile e femminile e una rappresentanza simbolica dei tifosi, e nel quale sarà scoperta una targa commemorativa, che ricorderà il periodo in cui il Parco dei Daini ospitò l'attività sportiva della Lazio, riportando anche il numero della matricola Figc. L'intenzione della società, inoltre, è quella di avviare un percorso condiviso con l'amministrazione capitolina finalizzato a richiedere l'affidamento del Parco dei Daini, con l'obiettivo di contribuire alla sua valorizzazione, cura e manutenzione, nel pieno rispetto della sua funzione pubblica e del suo valore storico.