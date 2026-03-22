Lazio, Ianni: "Ritrovata serenità dopo il mercato .Taylor di livello internazionale"

22 Mar 2026 - 18:13

Con Maurizio Sarri squalificato, dopo il successo della Lazio a Bologna è il suo vice Marco Ianni a prendere la parola in conferenza stampa: "Abbiamo ritrovato ordine con le prestazioni e dopo la chiusura del mercato, ricostruendo il puzzle e ritornando solidi. Venire a Bologna e fare risultato non era semplice, soprattutto concedendo il giusto perché il rigore lo abbiamo regalato noi".

Nel gruppo biancoceleste è scattato qualcosa dopo il Ko di Torino: "Avevamo toccato un punto troppo basso. Da lì siamo risaliti con tante prestazioni buone, figlie di un gruppo compatto".

Da sottolineare la grande prestazione di Taylor, autore della doppietta decisiva: "Sicuramente è un giocatore in crescita. Non era semplice passare dall'Ajax al campionato italiano, lui pur essendo giovane è un giocatore di livello internazionale".

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