Lazio, Ianni: "Ritrovata serenità dopo il mercato .Taylor di livello internazionale"
Con Maurizio Sarri squalificato, dopo il successo della Lazio a Bologna è il suo vice Marco Ianni a prendere la parola in conferenza stampa: "Abbiamo ritrovato ordine con le prestazioni e dopo la chiusura del mercato, ricostruendo il puzzle e ritornando solidi. Venire a Bologna e fare risultato non era semplice, soprattutto concedendo il giusto perché il rigore lo abbiamo regalato noi".
Nel gruppo biancoceleste è scattato qualcosa dopo il Ko di Torino: "Avevamo toccato un punto troppo basso. Da lì siamo risaliti con tante prestazioni buone, figlie di un gruppo compatto".
Da sottolineare la grande prestazione di Taylor, autore della doppietta decisiva: "Sicuramente è un giocatore in crescita. Non era semplice passare dall'Ajax al campionato italiano, lui pur essendo giovane è un giocatore di livello internazionale".