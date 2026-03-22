Lazio, Ianni: "Ritrovata serenità dopo il mercato .Taylor di livello internazionale"

Con Maurizio Sarri squalificato, dopo il successo della Lazio a Bologna è il suo vice Marco Ianni a prendere la parola in conferenza stampa: "Abbiamo ritrovato ordine con le prestazioni e dopo la chiusura del mercato, ricostruendo il puzzle e ritornando solidi. Venire a Bologna e fare risultato non era semplice, soprattutto concedendo il giusto perché il rigore lo abbiamo regalato noi".