Serie A: l'Atalanta batte 1-0 il Verona, la Lazio vince 2-0 a Bologna

LE STATISTICHE DI ATALANTA-VERONA

Marten de Roon è diventato oggi il giocatore con più presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta, 436 - una in più di Gianpaolo Bellini a quota 435.

Nel 2026, Davide Zappacosta ha segnato tre gol tra tutte le competizioni e solo Federico Dimarco (cinque) ha segnato più reti dell’esterno dell’Atalanta (tre appunto) tra i pariruolo della Serie A.

Tutte le tre reti segnate da Davide Zappacosta in questa stagione sono arrivate alla New Balance Arena e in nessuna delle precedenti disputate con squadre dei top-5 campionati europei aveva messo insieme più reti tra le mura amiche (tre anche nella scorsa sempre con la Dea e nel 2020/21 con il Genoa).

Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2014/15) Davide Zappacosta è il difensore con più reti segnate da fuori area nel massimo campionato italiano: 12, almeno due in più rispetto a qualsiasi suo pari ruolo nel periodo nel torneo (a quota 10 Cristiano Biraghi).

L’Atalanta ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 11 gare contro l’Hellas Verona in Serie A: la formazione veneta diventa la prima squadra contro cui la Dea vanta più di 10 partite consecutive con almeno una rete nel torneo.

Dal primo match casalingo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dal weekend del 28-30 novembre 2025), la Dea è la squadra che ha guadagnato più punti in partite interne in Serie A: 25 punti in 10 gare alla New Balance Arena (8V, 1N, 1P), almeno cinque in più di qualsiasi altra in questa speciale classifica (a quota 20 finora Como e Inter).

L’Atalanta ha vinto sei delle ultime sette sfide disputate alla New Balance Arena in Serie A (1N), il doppio dei successi raccolti nelle prime nove tra le mura amiche nel torneo in corso (3V, 4N, 2P).

Nel 2026, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte rispetto all’Atalanta in Serie A: sette al pari di Inter e Como.

L’Hellas Verona è rimasta a secco di gol per due gare consecutive in Serie A per la seconda volta nel 2026, dopo le sfide contro Cagliari (0-4) e Pisa (0-0) tra fine gennaio e inizio febbraio.

L’Hellas Verona ha perso 10 delle 14 sfide disputate nel 2026 in Serie A (1V, 3N) ed l’unica squadra in doppia cifra di sconfitte in questo campionato nel nuovo anno solare.