L'Italia riparte da Roma: il 25 settembre all'Olimpico sfida al Belgio in Nations League

Il 5 ottobre il Dall'Ara di Bologna il match degli Azzurri con la Turchia

17 Giu 2026 - 12:45
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Sarà lo stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella quinta edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la Nazionale opposta alla Turchia. Nelle ultime due gare giocate a Roma e Bologna, l'Italia aveva affrontato proprio Belgio e Turchia.
Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, dopo l'esordio con i diavoli rossi l'Italia andrà a far visita a Turchia (28 settembre, sede da definire) e Francia (2 ottobre, Saint-Denis). La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali - che vedrà gli azzurri scendere in campo quattro volte nell'arco di undici giorni - si chiuderà quindi il 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.
L'ultimo match giocato dalla Nazionale a Roma è stato quello con il Belgio nella scorsa Nations League: il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2, con gli azzurri avanti 2-0 grazie ai gol di Cambiaso e Retegui e raggiunti sul pareggio in virtù delle reti realizzate da De Cuyper e Trossard. Roma è la città che ha ospitato il maggior numero di incontri della Nazionale, 65, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte. E anche la sfida più recente giocata a Bologna aveva visto l'Italia opposta alla Turchia: 0-0 il risultato dell'amichevole del 4 giugno 2024, ultimo test di preparazione al Campionato Europeo. Sono 24 gli incontri disputati nel capoluogo emiliano, con un bilancio positivo fatto di 16 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte.

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