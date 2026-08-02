Messi già in campo con l'Inter Miami, ritorno senza gol

02 Ago 2026 - 10:54
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A meno di due settimane dalla finale dei Mondiali, Lionel Messi è tornato in campo per giocare nella Major League Soccer, entrando nel secondo tempo della partita pareggiata 2-2 dall'Inter Miami contro il Columbus Crew. Mentre tanti suoi compagni dell'Argentina e altre nazionali sono ancora in vacanza, il fuoriclasse di Rosario ha regolarmente timbrato il cartellino, anche se non è riuscito a festeggiare il suo ritorno con un gol, sprecando due buone occasioni. Il risultato ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive del Miami, mantenendo la squadra al secondo posto nella Eastern Conference, mentre a Ovest Los Angeles FC e Vancouver Whitecaps restano appaiati in testa alla classifica. 

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