Infantino shock: quanto avrebbe guadagnato con il piano sui Mondiali

Nonostante il presidente della Fifa abbia ripetutamente sostenuto di non voler trarre alcun profitto personale dall'iniziativa, un'inchiesta del Times ha rivelato che il manager svizzero avrebbe beneficiato di uno stipendio pari a 30 milioni di euro più bonus, una cifra vertiginosa e ben lontana dai 3 milioni di euro percepiti attualmente.