La dieta, il cane e i laureati: Baldini, il ct controcorrente amato dal popolo (che ora ne chiede la conferma)

Baldini l'ha curata con la sua naturalezza, con la semplicità di chi non è stato un calciatore di Serie A, ha iniziato il "percorso tortuoso" da allenatore in seconda categoria, ma allo stesso tempo ne ha viste tante e fa bene a sottolineare di non essere "uno scappato di casa". È vero, si è ritrovato sulla panchina più prestigiosa del calcio italiano, o almeno quella che un tempo lo era, solo perché guidava l'Under 21. Ma se è stato solo un traghettatore, ha vestito i panni del Caronte azzurro come meglio non poteva. Così tanto che sui social (e non solo) c'è chi spinge per la sua conferma con un ruolo definitivo, ammaliato da comunicazione e stile senza fronzoli.