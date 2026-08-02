Inter, Josep Martinez: "Prontissimo a fare il titolare. E rivogliamo la finale di Champions"

Il portiere spagnolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport ripercorrendo i momenti più difficili del recente passato, a partire dalla tragedia extracampo dell'incidente stradale: "Quando capita una tragedia del genere, si sta male ed è giusto che sia così. È stato un momento difficile. Poi con il tempo sono riuscito ad andare avanti" ha raccontato, ringraziando per il supporto la famiglia, i compagni e lo psicologo.