Turchia, calciatori salvano un gabbiano colpito dal pallone (e poi perdono la partita)
© Da video
La partita di calcio turco, livello dilettanti, tra Istanbul Yurdum e Mevlanakapi Guzelhisar più che per il risultato verrà ricordata per un gesto d'amore verso un gabbiano.
Quando il portiere dei padroni di casa, rinviando il pallone, ha colpito l'animale che volava sopra il campo, Gani Catan (sempre dell'Istanbul Yurdum) si è precipitato sul volatile, crollato a terra, per fargli il massaggio cardiaco. In seguito il gabbiano, che si è completamente ripreso, è stato dato al medico sociale della squadra che poi l'ha portato dal veterinario.
Purtroppo per l'Istanbul Yurdum alla fine è arrivata una sconfitta ai calci di rigore ma che Catan ha preso con filosofia: "Era più importante salvare una vita".