Juve, ora è crisi vera: quello attuale è finora il peggior campionato degli ultimi 15 anni

Con Atalanta e Lazio c'era almeno la consolazione di aver giocato una partita più che convincente, sul piano della personalità e delle occasioni create, con l'Inter la consapevolezza di aver subito un torto difficilmente digeribile e, nel primo tempo in Turchia, la certezza di essere più che credibili anche in un contesto particolarmente impegnativo. Poi è arrivata la ripresa e l'intera partita allo Stadium con la squadra di Fabregas. I numeri qualcosa contano e allora continuiamo a contare: cinque partite, quindici gol subiti. Adesso si va davvero dura. Fuori dalla Coppa Italia, quasi fuori dalla Champions (anche se l'impresa è difficilissima ma non impossibile) e, al momento, nemmeno qualificata per la prossima Europa che conta. I bianconeri si leccano le ferite e, rifacendo di nuovo i conti, si accorgono di essere tornati negli anni più bui del dopo Calciopoli. Quelli, per intenderci, dopo il ritorno in A e prima della svolta di Conte, proseguita da Allegri. Era dalla stagione 2010/11, con Delneri allenatore, che la Juventus non racimolava così pochi punti dopo 26 giornate: 41 allora, 46 oggi. Da 15 anni, insomma, non era così in basso. L'anno scorso, quello dell'avvicendamento Motta-Tudor, erano 49, tre in più di ora, nonostante si parlasse di stagione rovinata. Due anni fa, con l'ultimo ballo di Allegri, 57. Nelle due stagioni precedenti, sempre con Max alla guida, rispettivamente 53 e 47. Nel 2020-21, con Pirlo, 55. Nell'anno dell’ultimo scudetto, targato Sarri nel 2020, 63. Addirittura 72 nella stagione conclusiva del primo Allegri nel 2018/19.