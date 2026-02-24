Europa e Conference League: gli arbitri per Bologna e Fiorentina
Giovedì sera Bologna e Fiorentina affronteranno il ritorno dei playoff di Europa e Conference League.
I rossoblù affronteranno il Brann dopo il successo per 1-0 dell'andata. La sfida del Dall'Ara sarà arbitrata dal francese Benoit Bastien, con assistenti Zakrani e Berthomieu.
I viola, invece, saranno impegnati contro lo Jagiellonia dopo il convincente 3-0 di settimana scorsa. Arbitro dell'incontro il serbo Srdjan Jovanović, assitenti Stojković e Simovic.