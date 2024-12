Juve, Vlahovic è nervoso: Motta lo "coccola", Giuntoli intanto studia il rinnovo

Un rendimento altalenante che nel post-partita contro il Venezia ha innescato anche un corto-circuito con la Curva complicando ulteriormente la situazione e costringendo il giocatore a scusarsi poi via social per ricucire i rapporti. Mossa che ha riavvicinato Dusan ai supporter, ma che non è bastato per allontanare le critiche, costringendo Thiago Motta a intervenire ancora a sostegno del giocatore. "Vlahovic nervoso? Dusan ha fatto una grande prestazione, sono felice di ciò che ha fatto", ha dichiarato il tecnico bianconero alla fine della partita col Monza. Dichiarazioni che lasciano poco spazio a dubbi o incertezze e che confermano la soddisfazione dell'allenatore sull'attaccante e la voglia di rassicurarlo per l'applicazione in campo.