Serie A, Monza-Juve 1-2: decidono McKennie e Nico Gonzalez

LE PAGELLE

Birindelli 6,5: lavora bene a destra in entrambe le fasi presidiando la zona di Koopmeiners e galleggiando tra difesa e centrocampo. Firma l'1-1 con un gran sinistro al volo (primo gol in Serie A), poi continua a proporsi e a spingere finché non lo fermano i crampi

Bianco 6,5: lotta, ringhia e riparte. Ha spazio e lo sfrutta portando spesso palla e accentrandosi in maniera pericolosa e andando alla conclusione

Caprari 6,5: è il più ispirato del tandem d'attacco da un punto di vista tecnico e riesce a farsi trovare tra le linee dai compagni con i tempi giusti. Ha un paio di occasioni per andare a bersaglio, ma la mira non è precisa

Marì 5,5: la Juve va a segno in due occasioni semplici da interpretare e non riesce a guidare il reparto con la giusta cattiveria nei duelli ravvicinati in area. Nella ripresa rischia il rigore su Vlahovic

McKennie 7: veste i panni di Cambiaso e la prestazione da terzino sinistro è decisamente convincente. Attento in fase di non possesso, preciso in costruzione e pronto ad appoggiare la manovra. Sblocca il match con una deviazione ravvicinata e da un suo inserimento arriva il raddoppio di Nico Gonzalez, poi va a fare anche il trequartista

Nico Gonzalez 7: lavora con tecnica e rapidità alle spalle di Vlahovic dando la sensazione di trovarsi a suo agio in quella zona di campo e di dare più idee e dinamismo alla trequarti bianconera. Nel primo tempo impegna Turati di testa e raddoppia con una zampata. Pericoloso anche nella ripresa in un paio di occasioni e utile anche in fase di copertura su qualche palla vagante in area

Koopmeiners 6: resta in campo 45' accanto a Locatelli dando geometrie alla manovra bianconera. Niente di clamoroso, ma più al centro del gioco bianconero. Nell'intervallo lamenta un problema fisico e Motta lo sostituisce

Conceicao 6,5: come da copione strappa e fa la differenza nell'uno contro uno. Dalle sue giocate arrivano le azioni più pericolose della Juve. Non molla fino alla fine e continua a puntare l'uomo, ma gli manca il guizzo per fare male