Juve 2.0 tra alti e bassi: più ritmo, idee e velocità davanti, ma dietro si balla

Situazione che ha costretto Di Gregorio a qualche parata decisiva e tenuto il risultato in bilico fino alla fine lasciando qualche dubbio sulla reale tenuta di questa Juve a "trazione anteriore" e ipotizzando la necessità di ancora qualche ritocco tattico per dare più equilibrio in entrambi le fasi, aumentare la propensione ad aggredire in avanti limitando i rischi e provare a risalire la classifica. A -9 dal Napoli, del resto, la strada per arrivare in alto è ancora molto lunga e tutta in salita.