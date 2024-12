Giuntoli: "Rinnovo Vlahovic? Rapporti ottimi, summit dopo il mercato. Ora iniziamo con un difensore"

"Quanti colpi faremo a gennaio in difesa? Cominciamo da uno - ha proseguito Giuntoli -. Jorge Mendes l'ho salutato ma non abbiamo parlato di mercato. A gennaio tutti i club svelano le carte sul finale visto che ci sono le partite". Nei giorni scorsi il noto agente portoghese è stato a Torino: da settimane ormai si vocifera dell'interesse dei bianconeri per il difensore Antonio Silva del Benfica. E sempre con Mendes c'è da discutere del futuro di Conceiçao, uno dei pilastri della Juventus di Thiago Motta.