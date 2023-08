Juve, l'esultanza di Vlahovic: segna contro il Real e mostra il nome

ultimo gol?

Il serbo entra e segna il 3-1 mostrando maglietta e numero: un messaggio di mercato?

Juve-Real 3-1: le foto dell'amichevole negli Stati Uniti





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dusan Vlahovic ci ha messo diciotto minuti per segnare il definitivo 3-1 al Real Madrid in amichevole: entrato al 77', l'attaccante serbo ha chiuso i giochi su assist di Soulé. Un gol particolare, potrebbe anche essere l'ultimo in maglia bianconera visto che proseguono i lavori con il Chelsea per lo scambio con Romelu Lukaku, festeggiato con un'esultanza particolare: Vlahovic ha mostrato nome e numero sul campo come sui social, dove ha replicato aggiungendo anche due cuori bianconeri.

La lettura del gesto potrebbe essere duplice, una sorta di messaggio alla società e ai tifosi della volontà di non lasciare la Juve oppure l'esatto opposto: stiamo per separarci ma ricordatevi che vi mancherò. La scelta di Massimiliano Allegri ormai è stata fatta, vuole Lukaku per il suo attacco e anche Pochettino sarebbe contento di abbracciare lo stesso Vlahovic ma la trattativa, nostante contatti continui (gli ultimi proprio nella giornata di ieri), resta in salita visto che il Chelsea vorrebbe aggiungere al massimo 20 milioni di euro allo scambio mentre la Juve ne vuole il doppio.

Intanto Lukaku si allena in attesa del via libera mentre Vlahovic gioca e segna: i tifosi juventini si sono schierati dalla parte del serbo ma il dado è ormai tratto, sarà separazione. "Io sono ancora qui" sembra dire DV9, il messaggio è chiaro: lo recepirà anche il club?

IL GOL DI VLAHOVIC

L'ESULTANZA SUI SOCIAL