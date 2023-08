Amichevoli: Juve, 3-1 al Real Madrid. A segno Kean, Weah e Vlahovic

amichevole

I bianconeri superano la formazione di Ancelotti ad Orlando. La sblocca l’italiano dopo pochi secondi, poi arrivano la prima rete dello statunitense al 20’ e la firma nel recupero del serbo

Juve-Real 3-1: le foto dell'amichevole negli Stati Uniti





































La sfida tra Juventus e Real Madrid termina con la vittoria per 3-1 dei bianconeri. Nella cornice del Camping World Stadium di Orlando, nell'ultima tappa del Summer Tour 2023 sono gli uomini di Allegri ad imporsi sui blancos. Passano pochi secondi dal fischio d'inizio ed è già vantaggio: Alex Sandro recupera palla e avvia una bella azione che porta a liberare al tiro McKennie, che calcia sul palo e favorisce il tap-in facile di Moise Kean.

Le merengues cercano il pareggio prima con Vinicius (bravo Szczesny a rispondere al suo tiro al 7') e poi con Camavinga, ma sono gli juventini a raddoppiare con un'azione a stelle e strisce: Chiesa guida l'azione, libera ancora un inserimento del centrocampista statunitense, che questa volta serve Weah, che da dentro l'area batte Courtois e sigla la sua prima rete con la nuova maglia. Gli avversari continuano a macinare occasioni, ma Joselu sbaglia a tu per tu con il portiere polacco, che poi è ancora protagonista su un gran mancino di Bellingham. Sono le prove generali per la rete di Vinicius, che colpisce la traversa in girata al 37' e dopo pochi istanti realizza: palla persa da McKennie, verticalizza Kroos che mette in moto la velocità del brasiliano, abile ad insaccare con un tocco sotto.

La squadra di Ancelotti cerca ripetutamente il goal del 2-2, ma Joselu spreca ancora e Valverde colpisce un'altra traversa al 65' con la solita conclusione dalla distanza. L’ultima grande chance capita poco dopo sui piedi del numero 5 inglese, ma è bravo Pinsoglio a parare. Dopo l’assalto spagnolo è infine la Juventus a chiudere i conti con Vlahovic (entrato al 77’), che finalizza un contropiede gestito da Iling Junior e Soulé ed insacca al 95’ per il 3-1 finale.