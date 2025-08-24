Vlahovic entra, segna e torna a esultare. E riscoppia l'amore con i tifosi allo Stadium

© Getty Images
Il serbo ha siglato la rete del 2-0 nel corso del secondo tempo della sfida con il Parma
Dopo un'estate da protagonista sul mercato e in campo (tre gol in amichevole), Dusan Vlahovic ha timbrato il cartellino anche all'esordio stagionale. Entrato al minuto 80 di Juventus-Parma al posto di David, il serbo ha siglato il raddoppio poco dopo il rosso rifilato a Cambiaso. Vlahovic, ispirato da un Yildiz in gran spolvero, ha battuto Suzuki tornando a esultare sotto la curva della Vecchia Signora. E nessun fischio da parte del pubblico che ha gridato forte il nome dell'ex Fiorentina. In sostanza l'opposto di quanto accaduto lo scorso 13 agosto, sempre allo Stadium, in occasione dell'amichevole in famiglia disputata con la Next Gen.
Nelle ultime ore, dopo che l'affare Boniface è saltato, in tanti sono tornati ad accostare il nome di Vlahovic al Milan. Non è da escludere che i rossoneri ci proveranno davvero nelle ultime ore del mercato: il 25enne è un pallino di Allegri che cerca rinforzi per l'attacco dei rossoneri. Da capire se il tecnico livornese si accontenterà del solo Harder, in arrivo dallo Sporting Lisbona. Il ds Tare potrebbe tentare l'assalto, con la Juventus che punta a incassare 20 milioni di euro.
