Vlahovic entra, segna e torna a esultare. E riscoppia l'amore con i tifosi allo Stadium

Dopo un'estate da protagonista sul mercato e in campo (tre gol in amichevole), Dusan Vlahovic ha timbrato il cartellino anche all'esordio stagionale. Entrato al minuto 80 di Juventus-Parma al posto di David, il serbo ha siglato il raddoppio poco dopo il rosso rifilato a Cambiaso. Vlahovic, ispirato da un Yildiz in gran spolvero, ha battuto Suzuki tornando a esultare sotto la curva della Vecchia Signora. E nessun fischio da parte del pubblico che ha gridato forte il nome dell'ex Fiorentina. In sostanza l'opposto di quanto accaduto lo scorso 13 agosto, sempre allo Stadium, in occasione dell'amichevole in famiglia disputata con la Next Gen.