Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
SUI SOCIAL

Milan, lo sfogo di Boniface su Instagram: "Pagliacci ovunque"

L'attaccante nelle storie su Instagram: "Ovunque dicono che non sono serio..."

24 Ago 2025 - 22:39
© instagram

© instagram

Arriva lo sfogo via social di Victor Boniface dopo il trasferimento saltato al Milan. Il club rossonero ha detto no al tesseramento dell'attaccante nigeriano, non convinto dall'esito delle visite mediche e dalle condizioni del suo ginocchio destro: "Ovunque dicono che Boniface non è serio. Sono in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Eppure non faccio sul serio.Quindi, se facessi sul serio, giocherei per un club su Giove. Pagliacci ovunque - si legge nella storia su Instagram - Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare così".

© instagram

© instagram

Leggi anche
Victor Boniface

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni

boniface
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Milan, tre visite mediche non bastano per Boniface: previsti nuovi controlli, firma congelata

Boniface, il Milan prende tempo. Tare: "Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"

Milan-Boniface, operazione conclusa: 30 milioni al Bayer, atteso per le visite mediche

Dusan Vlahovic

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

Milan, Rabiot è più di un'idea: nuovi contatti con il Marsiglia e l'ex Juve apre al trasferimento

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:09
Billing, il Napoli è alle spalle: può tornare in Danimarca
Renato Sanches
22:30
Renato Sanches raggiunge Calabria: firma col Panathinaikos
21:17
L'ex Torino Singo può lasciare il Monaco: trattativa in corso con il Galatasaray
21:03
Atalanta, ds D'Amico: "Lookman non si allena in gruppo, valuteremo a fine mercato"
20:04
Il Pescara non molla Lapadula: la chiave può essere Dagasso