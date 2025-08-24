Milan, lo sfogo di Boniface su Instagram: "Pagliacci ovunque"

Arriva lo sfogo via social di Victor Boniface dopo il trasferimento saltato al Milan. Il club rossonero ha detto no al tesseramento dell'attaccante nigeriano, non convinto dall'esito delle visite mediche e dalle condizioni del suo ginocchio destro: "Ovunque dicono che Boniface non è serio. Sono in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Eppure non faccio sul serio.Quindi, se facessi sul serio, giocherei per un club su Giove. Pagliacci ovunque - si legge nella storia su Instagram - Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare così".