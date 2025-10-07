Logo SportMediaset
Juventus

Riecco Thiago Motta: lui in vacanza, intanto i tifosi lo rimpiangono: "Ci manchi, torna mister"

La moglie dell'ex tecnico bianconero ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto con il marito in occasione di qualche giorno di riposo. Nei commenti molti tifosi della Juventus hanno manifestato il loro affetto per l'allenatore esonerato lo scorso marzo e rimpiazzato da Tudor. 

07 Ott 2025 - 13:03
Sarà l'inizio di stagione non troppo diverso rispetto a quello dello scorso anno, ma i tifosi della Juventus non hanno dimenticato Thiago Motta nonostante le difficoltà vissute sulla panchina bianconera. Sotto il post della moglie del tecnico, molti sostenitori hanno voluto lasciare un commento per il loro ex allenatore: "Ci manchi mister" il più quotato. Altri utenti non perdonano la scelta della società di separarsi da Motta: "Un progetto con te, mister: ci credevo fino in fondo. Spero di vederti in un altro club per continuare a seguirti". Altri ancora, invece, danno la colpa ai giocatori: "Con Thiago la Juve giocava meglio. Purtroppo i giocatori hanno mollato sul più bello il progetto. Società debole". 

