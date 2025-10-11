Nazionale, Retegui ancora in gol: "Speriamo di continuare così"

Un gol, ma anche un rigore sbagliato. Mateo Retegui è stato protagonista in Estonia-Italia 1-3: "Speriamo di continuare così, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Stiamo migliorando e sono contento per il gol. Rigore? Può succedere di sbagliare, ovviamente sono dispiaciuto". L'obiettivo ora sono i playoff: "Dobbiamo lavorare restando coi piedi per terra, a testa bassa. Restiamo tranquilli". Bene il doppio centravanti: "Davanti possiamo giocare tutti. Pio ha fatto un partitone e sono dispiaciuto per Kean".