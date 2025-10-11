Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tonali: "Ansia playoff? Può essere un problema, ma pensiamo solo a giocare"

11 Ott 2025 - 23:25

"Si diciamo che il pensiero di guadare la Norvegia il mister ce l'ha tolto, ha messo la concentrazione tutta su di noi. Abbiamo visto la partita, poi però abbiamo giocato per vincere la nostra e l'approccio lo ha dimostrato. Siamo partiti a 200 all'ora, era quello che volevamo fare". Così Sandro Tonali commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l'Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali. "Avendo due punte veloci e tecniche proviamo a sfruttarle il più possibile, poi è normale che ogni partita è diversa perchè quando non riesci a giocare su di loro abbiamo anche gli esterni. Abbiamo più opzioni di gioco", ha aggiunto. Capitolo playoff. "L'ansia nei playoff? E' normale che se guardiamo al passato quello può essere un grande problema, ma si può passare anche da queste partite perchè pure oggi la palla era pesante. Non era facile, abbiamo cercato di lasciare tutto da parte senza portarci in campo ansie e pensieri di altre cose. Ora dobbiamo solo tirare fuori la nostra personalità, perchè è giusto affrontare le conseguenze del passato ma dobbiamo guardare avanti", ha detto ancora Tonali.

Ultimi video

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:35
TG5 N/M DICH GATTUSO POST ESTONIA-ITALIA 11/10 DICH

Gattuso: "A"Udine abbiamo un match point per andare ai play-off"

01:25
DICH MINISTRO ABODI SU ISRAELE E GAZA DICH

Abodi: "Italia-Israele? Appuntamento sportivo importante"

01:35
La Roma aspetta Dybala

La Roma aspetta Dybala

01:39
Fagioli cerca rivincite

Fagioli a caccia di rivincite

01:57
Milan, rinnovi e futuro

Il Milan tra rinnovi e futuro

01:37
Buongiorno è pronto

Napoli, Buongiorno è pronto

01:27
Hojlund strega Conte

Hojlund ha stregato Conte

01:47
Sarri a "Lazio Style"

Sarri si racconta a cuore aperto

01:52
Trezeguet consiglia Tudor

Vlahovic e David insieme: Trezeguet consiglia Tudor

02:12
Italia in Estonia

Italia in Estonia

01:30
Soffia il vento del sud

Napoli e Roma in testa: soffia il vento del Sud

01:49
DICH TOTTI PADEL DICH

Totti: "Italia, gruppo unito con un grande mister. La Roma? Una bella sorpresa"

02:22
DICH PIZARRO PADEL DICH

Pizarro: "Spero che con Gasperini arrivi lo scudetto a Roma"

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

I più visti di Calcio

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Inter, Thuram salta la sfida con la Roma: torna con il Napoli
23:25
Tonali: "Ansia playoff? Può essere un problema, ma pensiamo solo a giocare"
23:09
Nazionale, Retegui ancora in gol: "Speriamo di continuare così"
23:06
Orsolini: "Oggi contava solo vincere"
23:03
Pio Esposito, primo gol in Nazionale: "Devo ancora realizzare, ma è solo l'inizio"