Tonali: "Ansia playoff? Può essere un problema, ma pensiamo solo a giocare"

"Si diciamo che il pensiero di guadare la Norvegia il mister ce l'ha tolto, ha messo la concentrazione tutta su di noi. Abbiamo visto la partita, poi però abbiamo giocato per vincere la nostra e l'approccio lo ha dimostrato. Siamo partiti a 200 all'ora, era quello che volevamo fare". Così Sandro Tonali commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l'Estonia nelle qualificazioni ai Mondiali. "Avendo due punte veloci e tecniche proviamo a sfruttarle il più possibile, poi è normale che ogni partita è diversa perchè quando non riesci a giocare su di loro abbiamo anche gli esterni. Abbiamo più opzioni di gioco", ha aggiunto. Capitolo playoff. "L'ansia nei playoff? E' normale che se guardiamo al passato quello può essere un grande problema, ma si può passare anche da queste partite perchè pure oggi la palla era pesante. Non era facile, abbiamo cercato di lasciare tutto da parte senza portarci in campo ansie e pensieri di altre cose. Ora dobbiamo solo tirare fuori la nostra personalità, perchè è giusto affrontare le conseguenze del passato ma dobbiamo guardare avanti", ha detto ancora Tonali.