Juve, Tudor: "Cambio modulo? Valuto ogni opzione. Yildiz non riposa, Zhegrova out"

Il tecnico bianconero: "Domani sarà una partita difficile, il Como è una finta piccola"
Archiviata la sosta, la Juve riparte in campionato dalla trasferta a Como, dall'emergenza in difesa e dalla sfida Yildiz-Nico Paz. Un match delicato da affrontare per i bianconeri, a caccia di gol e di una vittoria che, tra Serie A e Champions, manca da cinque partite. "Domani sarà una partita difficile, perché il Como è una finta piccola - ha spiegato il tecnico bianconero -. C'è rispetto ma vogliamo fare la nostra partita. Cambio modulo? Valuto tutte le opzioni". Poi sui singoli. "Yildiz non riposerà, Zhegrova invece non verrà convocato perché ha un problema all'anca"
LA CONFERENZA DI TUDOR
Sul rientro dei nazionali
"I nazionali sono tornati uno dopo l'altro. McKennie è arrivato ieri. Però sono tornati tutti bene, diciamo senza infortuni. Abbiamo fatto due allenamenti, due insieme per preparare la gara domani"
Juve e Como han speso tanto sul mercato
"Delle spese mi interessa poco. Io preparo la squadra nel modo giusto. Sarà una partita difficile perché il Como è una finta piccola. Hanno fatto spese interessanti su giocatori scelti tutti dal mister. Una situazione molto rara. C'è rispetto, ma vogliamo andare a Como e fare la nostra partita"
Cambio di modulo?
"Raramente parlo di quello che preparo. Può succede o non succedere..."
La posizione di Yildiz
"Quando si parla della Juve, tutti parlano. Anche chi non è allenatore, dirigente o ex giocatore. Ciascuno ha la sua idea su cosa è meglio fare, poi il tecnico conosce meglio i giocatori e fa le sue scelte. Con me Yildiz ha giocato sempre dietro l'attaccante insieme a un altro sulla trequarti. Lui poi ha libertà di muoversi e cercare gli spazi dove si trova meglio. In nazionale sta facendo alla grande. Yildiz non è un problema. Da quando ci sono io ha lavorato molto bene ed è cresciuto in maniera importante"
Sull'identità della squadra
"La squadra non è mai la stessa. E' un organismo vivo che cambia nella forma, nei momenti e negli interpreti a seconda anche degli infortuni e delle condizioni fisiche. Ci sono tante problematiche che fan cambiare la squadra in modo positivo e negativo. Soprattutto se si gioca ogni tre giorni. Sono dettagli importanti che raramente si prendono in considerazione. Tutti i discorsi della Juve partono dal fatto che siamo la Juve e che dobbiamo vincere. Ed è giusto così. Poi io provo a spiegare le mie scelte e la mia idea di calcio. Allenare in Italia è molto difficile. Io analizzo le gare nel modo giusto e penso tutto il giorno a come far rendere al meglio i miei giocatori"
Yildiz riposa?
"No"
Sulla difesa a quattro
"Faccio 3-4-3 da tanti anni. Credo però che si possano provare tanti altri moduli. Ci sono tante gare e anche le assenze di Bremer e Cabal con cui fare i conti. Tutte le opzioni sono aperte e le valuto. Vedremo"
Zhegrova e Conceiçao a tutta fascia?
"Difficile che giochino a tutta fascia, Zhegrova impossibile. Edon inoltre domani non sarà convocato perché ha un problema all'anca"
Miretti
"Fabio da lunedì dovrebbe tornare con la squadra e aggregarsi al gruppo"