Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA NOMINA

Juve, countdown per il ds: da Ottolini e Teti, tutti i candidati

Ore decisive per Comolli anche in vista di un gennaio che vedrà i bianconeri molto attivi sul mercato

16 Ott 2025 - 09:39

Ancora pochi giorni e poi la Juventus avrà anche il suo nuovo direttore sportivo. La decisione da parte di Comolli arriverà a inizio novembre e queste sono ore decisive per coprire il ruolo rimasto vacante da tempo. Posizionate le altre caselle, resta quella del ds e in pole position c'è il nome di Marco Ottolini: è il genoano il primo candidato per completare lo staff dirigenziale bianconero. Non mancano, però le alternative e di recente è salito agli onori delle cronache Domenico Teti, oggi al Wolverhampton. Una figura esperta, da vent’anni sulla scena internazionale. Partito dal Verona come responsabile del settore giovanile, ha ricoperto vari ruoli tra Lugano, Sampdoria e Novara prima di lasciare l'Italia. Un'esperienza all’Apoel Nicosia a Cipro, poi Al Shabab in Arabia Saudita. Quindi l'approdo in Premier League a inizio estate.

Leggi anche

Gioca da leader e segna: il nuovo Yildiz costringe la Juve a rilanciare

Proprio il fatto di essere appena arrivato ai Wolves rende difficile l'operazione, anche se ci sono conferme di un contatto tra le parti. Un problema, però, simile a quello di Ottolini, che da tre anni è perno del Genoa, arrivato proprio dalla Juve dove era stato dal 2018 al 2022.

Così restano aperte le porte che conducono a un profilo "a sorpresa", magari anche non italiano come successo con Modesto. Per questo non bisogna scartare l'idea Diego Lopez, ex Lens.

Di sicuro alla Juve hanno fretta di decidere perché a gennaio bisognerà agire sul mercato, sia per trovare un difensore che possa essere pronto nel caso in cui Bremer non recuperi come sperato, sia per fornire a Tudor un esterno destro e magari un centrocampista visto il fallimento dell'esperimento Koopmeiners. Senza dimenticare che si dovrà blindare il contratto di Yildiz.

Leggi anche

Non solo Bremer, anche Cabal e Pedro Felipe ko: cosa fa adesso Tudor? Ci sono tre strade

juventus
ds

Ultimi video

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

I più visti di Juventus

Tegola Juventus, Bremer si ferma ancora per una lesione al menisco: verrà operato al ginocchio

Gleison Bremer

Bremer si fa male, i tifosi se la prendono coi dirigenti: "Mercato sbagliato"

Bremer, "Intervento perfettamente riuscito". Le previsioni sul recupero però preoccupano

Non solo Bremer, anche Cabal e Pedro Felipe ko: cosa fa adesso Tudor? Ci sono tre strade

Juve, l'infortunio di Bremer complica i piani: tre alternative in difesa per Tudor

Gioca da leader e segna: il nuovo Yildiz costringe la Juve a rilanciare

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Mondiali U20, in finale Argentina e Marocco
1° LAUTARO MARTINEZ: 47 PARTITE;  25 G+A 
12:00
Inter, volo privato per Lautaro per tornare prima dalla nazionale
11:50
Nuovo San Siro, Sala: "Dobbiamo essere pronti per Europei 2032"
11:29
Bologna: Bernardeschi & C. si cimentano... in cucina
10:03
Donnarumma: "Playoff non ci spaventano, Nazionale andrà ai Mondiali"