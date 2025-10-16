Juve, countdown per il ds: da Ottolini e Teti, tutti i candidati

Ancora pochi giorni e poi la Juventus avrà anche il suo nuovo direttore sportivo. La decisione da parte di Comolli arriverà a inizio novembre e queste sono ore decisive per coprire il ruolo rimasto vacante da tempo. Posizionate le altre caselle, resta quella del ds e in pole position c'è il nome di Marco Ottolini: è il genoano il primo candidato per completare lo staff dirigenziale bianconero. Non mancano, però le alternative e di recente è salito agli onori delle cronache Domenico Teti, oggi al Wolverhampton. Una figura esperta, da vent’anni sulla scena internazionale. Partito dal Verona come responsabile del settore giovanile, ha ricoperto vari ruoli tra Lugano, Sampdoria e Novara prima di lasciare l'Italia. Un'esperienza all’Apoel Nicosia a Cipro, poi Al Shabab in Arabia Saudita. Quindi l'approdo in Premier League a inizio estate.