Calcio

Serie A: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio

18 Ott 2025 - 12:46

Circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11,30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa dove nel pomeriggio si giocherà la partita di serie A Pisa-Verona. I sostenitori veronesi sono arrivati a piedi senza scorta e sono scoppiati tafferugli con i pisani tanto che polizia e carabinieri giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini. Ora la zona è stata cinturata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia.

13:00
Inter, Javier Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora per ottenere il massimo"
12:46
Serie A: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio
12:20
Nainggolan: "Aspettiamo prima di esaltare Pio Esposito"
11:22
Fiorentina, l'ex Mutu: "Gudmundssson non deve dimostrare di essere il nuovo me"
10:09
Terim: "Milan da scudetto, la Fiorentina uscirà dalla crisi"