Serie A: tafferugli tra ultras Pisa e Verona vicino a stadio

Circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11,30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa dove nel pomeriggio si giocherà la partita di serie A Pisa-Verona. I sostenitori veronesi sono arrivati a piedi senza scorta e sono scoppiati tafferugli con i pisani tanto che polizia e carabinieri giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini. Ora la zona è stata cinturata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia.