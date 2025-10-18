Inter, Javier Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora per ottenere il massimo"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha elogiato a El Grafico due straordinari attaccanti argentini che hanno lasciato il segno con la maglia nerazzurra: Diego Milito e Lautaro Martinez. Parlando di Milito, Zanetti ha ricordato il ruolo cruciale del “Principe” nella storica stagione del Triplete 2010, quando l’Inter conquistò Scudetto, Coppa Italia e Champions League. “Era un attaccante estremamente intelligente”, ha dichiarato. “Non si limitava a segnare gol decisivi, ma lavorava instancabilmente per la squadra, mettendo il collettivo al primo posto”.