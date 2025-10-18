Logo SportMediaset

Inter, Javier Zanetti: "Lautaro è un modello, lavora per ottenere il massimo"

18 Ott 2025 - 13:00

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha elogiato a El Grafico due straordinari attaccanti argentini che hanno lasciato il segno con la maglia nerazzurra: Diego Milito e Lautaro Martinez. Parlando di Milito, Zanetti ha ricordato il ruolo cruciale del “Principe” nella storica stagione del Triplete 2010, quando l’Inter conquistò Scudetto, Coppa Italia e Champions League. “Era un attaccante estremamente intelligente”, ha dichiarato. “Non si limitava a segnare gol decisivi, ma lavorava instancabilmente per la squadra, mettendo il collettivo al primo posto”. 

Passando all’attuale capitano, Lautaro Martinez, Zanetti non ha nascosto la sua ammirazione. “Mi rende orgoglioso vedere il suo percorso: da giovane promessa a leader indiscusso”, ha affermato. Martinez, secondo Zanetti, si distingue per la dedizione totale: “Lavora sodo per migliorare ogni aspetto del suo gioco, è un modello dentro e fuori dal campo”. Il suo senso di appartenenza all’Inter, unito alla fascia di capitano, rappresenta per Zanetti una continuità dell’orgoglio argentino: “Avere un altro capitano argentino dopo di me è una grande gioia”.

