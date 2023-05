Un tifoso a Di Maria: "Via da Torino, mercenario". L'argentino: "Non meriti la Juve"

BOTTA E RISPOSTA

Il Fideo risponde sui social alle critiche: "Io fino alla fine. Non come te". Poi anche la moglie dell'argentino sui social: "Non è lui che prepara la squadra"

La sconfitta contro l'Empoli ha praticamente azzerato le possibilità della Juventus di accedere alla prossima Champions League e sui social è scattata la caccia al colpevole. Nel mirino Angel Di Maria che, duramente attaccato, ha risposto per le rime al suo accusatore. "Via da Torino. Tu, Paredes e tutti i mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso", il post (ripulito da alcuni insulti) che ha scatenato la reazione del Fideo: "Colui che non merita di avere la maglia della Juve sei tu. Perché la squadra e i giocatori in panchina sono con la Juve al 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che stai con la Juventus solo nel bene e non nel male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te".

LA RISPOSTA AL TIFOSO



© instagram

RISPONDE ANCHE LA MOGLIE DEL FIDEO: "NON È LUI L’ALLENATORE"

Dopo il botta e risposta tra un tifoso della Juventus e Angel Di Maria, anche la moglie del giocatore, Jorgelina Cardoso, ha risposto sui social in spagnolo: "Non è lui che prepara la squadra, non è lui l'allenatore, non è lui che preferisce aspettare dietro. Stai zitto, sei sciocco o ti pagano per farlo?".