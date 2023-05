Serie A: Empoli-Juventus 4-1, per i bianconeri la Champions è un miraggio

EMPOLI-JUVENTUS 4-1

Al Castellani decide una doppietta di Caputo (il primo gol su rigore), la zampata di Luperto e Piccoli nel recupero. Di Chiesa il gol della bandiera. Il Milan quarto è a +5 a due giornate dalla fine

La Juve crolla al Castellani: 4-1 Empoli









































1 di 22 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell'ultima gara della 36a giornata di Serie A, la Juve crolla 4-1 contro l'Empoli e, dopo la sentenza della Figc che le ha tolto 10 punti, ora la qualificazione alla prossima Champions League è un miraggio: domenica c'è la sfida diretta con il Milan che può gestire un vantaggio di 5 punti a due giornate dalla fine. I bianconeri partono bene e per un quarto d'ora mettono alle corde i toscani, ma il colpo di testa di Milik è respinto dalla traversa (13'). Da possibile eroe, il polacco si trasforma in protagonista negativo quando al 17' aggancia Cambiaghi in area: dal dischetto Caputo non sbaglia. Passano tre minuti e al 21' Luperto raddoppia con una zampata da pochi passi dopo un miracolo di Szczesny su Akpa Akpro. A inizio ripresa ancora Caputo trova tris e doppietta con uno scavetto dopo una palla persa di Alex Sandro. All'85' Chiesa sorprende Vicario per il gol della bandiera. Al 92' Piccoli appena entrato cala il poker.

LE PAGELLE

Luperto 8 - Il gol del 2-0 è solo la ciliegina su una prova maiuscola. In difesa è praticamente insuperabile, tutti i palloni che arrivano dalle sue parti sono suoi. Fa passare una brutta nottata a Milik e Vlahovic.

Caputo 7,5 - Freddo dal dischetto e implacabile con lo scavetto che a inizio ripresa manda i titoli di cosa sul match. A 35 anni si toglie lo sfizio di segnare una doppietta alla Juve. Non male.

Cambiaghi 7,5 - Ha il grande merito di conquistare il rigore che sblocca la gara e la indirizza. E' in costante movimento, porta il pressing e mette in crisi centrocampisti e difensori bianconeri.

Szczesny 6,5 - Il portiere polacco prende quattro gol ma è il migliore dei suoi insieme a Chiesa, chiaro segnale che stasera non ha funzionato praticamente nulla nella squadra di Allegri. Miracoloso su Akpa Akpro e nel recupero su Piccoli.

Vlahovic 4,5 - Allegri lo lancia in coppia con Milik e il serbo stecca alla grande. Lento e macchinoso, fatica a liberarsi dei centrali empolesi e quando lo fa la mira non è delle migliori.

Alex Sandro 4 - Ritrova una maglia da titolare dopo la panchina con il Siviglia, ma la sua è proprio una serataccia. Perde completamente la bussola nella ripresa, quando perde palla e propizia il terzo gol di Caputo. In completa confusione mentale, Allegri lo toglie e all'uscita per il brasiliano sono solo fischi.

IL TABELLINO

EMPOLI-JUVENTUS 4-1

Empoli (4-2-3-1): Vicario 5,5; Ebuehi 7, Ismajili 7, Luperto 8, Parisi 6,5; Grassi 6,5, Bandinelli 7 (23' st Haas 6); Akpa Akpro 7 (43' st Stojanovic sv), Fazzini 6,5 (34' st Henderson sv), Cambiaghi 7,5 (34' st Pjaca sv); Caputo 7,5 (43' st Piccoli 7). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Satriano, Destro, Tonelli, Vignato. All.: Zanetti 8

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; Gatti 5, Bremer 5, Alex Sandro 4 (18' st Rugani 5,5); Barbieri 5 (1' st Chiesa 6,5), Miretti 5 (1' st Paredes 5), Locatelli 5 (14' st Di Maria 5), Rabiot 5, Kostic 5,5; Milik 5 (13' st Kean 5), Vlahovic 4,5. A disp.: Perin, Pinsoglio, Riccio, Sersanti, Iling-Junior. All.: Allegri 4,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 18' rig. e 3' st Caputo (E), Luperto (E), 40' st Chiesa (J), 47' st Piccoli (E)

Ammoniti: Parisi (E), Rabiot (J), Bandinelli (E), Paredes (J)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

La Juventus ha perso quattro delle 28 sfide in Serie A contro l'Empoli. Per la prima volta i bianconeri sono stati sconfitti con più di una rete di scarto al Castellani (tre volte 0-1 in precedenza).

L'Empoli ha realizzato quattro gol contro la Juventus per la prima volta nella propria storia in Serie A.

La Juventus ha perso una partita in Serie A disputata di lunedì solo per la seconda volta in 29 occasioni, la prima dal 26 dicembre 1955 (1-3 vs Milan). L'Empoli, invece, ha vinto cinque delle ultime sei gare disputate in questo giorno della settimana (1N).

La Juventus ha perso nove partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 (10 in quel caso).

La Juventus ha subito almeno due gol nei primi 21 minuti di gioco in una partita di Serie A per la prima volta dal 30 ottobre 2021 (doppietta di Giovanni Simeone per il Verona).

Inoltre, la Juventus non subiva tre gol nei primi 47 minuti di gioco di un match di Serie A dal 27 novembre 2016 contro il Genoa.

La Juventus ha subito almeno due gol in casa dell'Empoli in Serie A per due partite di fila, dopo averlo fatto in una sola occasione nei primi 11 confronti al Castellani nella competizione (7 clean sheets).

La Juventus è la squadra che ha colpito più legni in questa Serie A (17). Nessun giocatore bianconero ne ha centrati più di Arkadiusz Milik (3, come Dusan Vlahovic).

200ª presenza in Serie A per Federico Chiesa, che è diventato il quarto giocatore nato dal 1997 in avanti a tagliare questo traguardo nella competizione, dopo Nicolò Barella, Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli.

Federico Chiesa ha realizzato il primo gol in questo campionato, ritrovando il gol 501 giorni dopo l'ultima volta (6 gennaio 2022 contro il Napoli).

Federico Chiesa ha partecipato attivamente ad almeno un gol in tre presenze consecutive in Serie A (1 gol dopo 2 assist): non accadeva dal marzo 2021 (striscia di quattro).

Francesco Caputo è salito a quota 21 gol diventando il 3° giocatore con più reti segnate in Serie A con la maglia dell’Empoli, dietro solo a Massimo Maccarone (28) e Francesco Tavano (25).

L'Empoli ha segnato cinque gol su sviluppi di calcio d'angolo in questa Serie A, tutti nel 2023. Due di questi portano la firma di Sebastiano Luperto (contro Torino e Juventus entrambi al Castellani).

Jean-Daniel Akpa Akpro ha preso parte a due gol nelle ultime due presenze da titolare in Serie A, dopo aver contribuito a una sola rete nelle prime 60 presenze nella competizione.

Roberto Piccoli ha realizzato il 50% delle proprie reti in Serie A dopo il 92° minuto (4 su 8), comprese tutte le ultime tre.