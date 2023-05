Un po' di sollievo per Pogba: "Lesione di basso grado"

Sembra meno grave del previsto, pur rimanendo serio, l'infortunio subito da Paul Pogba durante la partita contro la Cremonese . Gli esami a cui è srato sottoposto il francese della Juventus al J Medical, "hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo", come ha comunicato il club bianconero. Pogba è arrivato a metà mattina e all'uscita è stato accolto dai tifosi, che hanno provato a stargli vicino. "Forza Paul", il messaggio ricevuto dal "Polpo", che ha risposto con un pollice all'insù. Lo stop, comunque, sarà di almeno venti giorni e di fatto la sua stagione è praticamente finita.

