Juventus, non c'è pace per Pogba: ko con la Cremonese, esce in lacrime

L'INFORTUNIO

Guai alla coscia sinistra per il francese che esce dal campo in lacrime dopo appena 22'

Pogba va ko, francese in lacrime







Non c'è pace per Paul Pogba che in Juventus-Cremonese è costretto a uscire anzitempo per l'ennesimo infortunio di una stagione sfortunatissima. Tornato titolare nella formazione bianconera, la sua partita dura appena 22' a causa di un problema muscolare al quadricipite sinistro, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore come comunicato dalla Juventus. Immediata la disperazione del francese che si è accasciato in campo chiedendo l'aiuto dei medici. Sostituzione e maglia sul volto per il 10 bianconero, uscito dal campo in lacrime.

Dalla gioia alle lacrime, tutto nel giro di appena 22' per Pogba che al ritorno dal 1' è costretto a dare subito forfait. Soltanto gli esami delle prossime ore potranno dire di più sull'entità dell'infortunio del francese che però si è subito reso conto del guaio fisico al quadricipite sinistro. Dopo aver calciato il pallone in area in contrasto con Ferrari, il 10 bianconero si è infatti girato subito verso la panchina per poi crollare in campo a pochi passi da Allegri.

Una reazione di disperazione immediata per il francese che si è coperto il volto con la maglia dando il via al pianto mentre i compagni cercavano di consolarlo. Uscito dal campo per Milik, Pogba non ha potuto trattenere le lacrime rientrando negli spogliatoi.