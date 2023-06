L'Arabia ci prova anche con Pogba, ma il "Polpo" resterà alla Juventus

L'OFFERTA

Incontro tra l'agente Pimenta e i bianconeri dopo un'offerta saudita: per ora la risposta è "no"

E' spuntato anche il nome di Paul Pogba nel lungo elenco di stelle del calcio che l'Arabia Saudita vorrebbe arruolare nel proprio campionato. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero giunte all'entourage del francese importanti offerte dalla Saudi Pro Legue. Offerte rimandate subito al mittente, visto che il "Polpo" vuole assolutamente restare a Torino e provare a riscattare una stagione, la prima dal suo ritorno da Manchester, a dir poco da dimenticare per via dei tanti infortuni.

Il suo agente, Rafaela Pimenta, e la Juventus, comunque, si sono incontrati per parlare della situazione, anche se entrambe le parti hanno confermato di voler andare avanti assieme. Salvo clamorosi colpi di scena. Pogba dovrebbe rientrare in anticipo in Italia dalle vacanze per iniziare subito la preparazione e poi mettersi a disposizione di Allegri a partire dal 10 luglio, quando è fissato il raduno bianconero alla Continassa. La Signora prenderebbe in considerazione una sua cessione solo in caso di "offerta irrinunciabile", ma considerato il valore attuale del giocatore, circa 15 milioni di euro, difficilmente ne arriveranno di superiori.