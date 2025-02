Ora è ufficiale, Tether ha acquisito il 5% della Juventus: tutti i dettagli. Il titolo vola in Borsa: +24,5% in una settimana

La comunicazione, che risale al 10 febbraio, è di Giancarlo Devasini, fondatore del colosso cripto emittente di USDT. Nella nota con cui ha annunciato l'investimento, Tether ha sottolineato che si tratta di una mossa "strategica". "In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nel fondere le nuove tecnologie, come gli asset digitali, l'AI e le biotecnologie, con la consolidata industria dello sport per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo le possibilità di collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale", aveva dichiarato Paolo Ardoino prima dell'ufficialità.